Diario di bordo, Day 14: c’è chi è promosso, c’è chi piange da due settimane

La Serie C giunge al momento dei verdetti. Ultima giornata già disputata in alcuni casi, in altri andrà in scena domani. Il Catania da 14 giorni non esiste più, mentre si gioca già a scacchi per la partita che riguarda il futuro calpestando un passato appena trasferito alla storia e a Torre del Grifo si registrava una incomprensibile confusione. Che il futuro pronto a configurarsi non abbia nulla a che vedere col passato più grigio di questa storia.

I legami col passato, solo per gli uomini che hanno impresso il loro nome sul cuore di questa città. Oggi per esempio fa piacere fare i complimenti a Tommaso Silvestri, che è stato difensore e anche capitano del Catania, appena promosso in B con il “suo” Modena. Segno che qualche giocatore vincente sotto l’Etna è passato, non trovando però il contesto corretto per arrivare alla meta.

A Catania si piange da due settimane, qualcuno cerca di dimenticarlo, ma noi siamo qui, pronti a ricordarlo.

