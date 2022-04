EX ROSSAZZURRI: Baldini, il “suo” Vicenza ha un cuore grande così. Firma l’impresa contro il Lecce capolista

Coraggio, volitivo, determinato. Il Vicenza di mister Francesco Baldini e Jean Freddi Greco incarna perfettamente le caratteristiche apprezzate quest’anno a Catania, compiendo l’impresa di battere il Lecce nella penultima giornata di Serie B. Rinviata la festa promozione dei salentini ma, soprattutto, avvicinata la zona playout che – se raggiunta – avrebbe del miracoloso considerando le condizioni in cui versava la squadra veneta, la quale adesso sfiderà l’Alessandria in trasferta sognando la disputa degli spareggi per non retrocedere.

Partita incredibile al “Menti”, dove al 69′ Strefezza porta in vantaggio i leccesi. Nel finale succede di tutto. Al 94′ la squadra di Baldini ottiene un rigore che Meggiorini si fa parare ma l’arbitro dice che è da ribattere e Diaw non sbaglia pareggiando i conti. La partita però non è ancora finita perché al 103′ (ben 13′ di recupero) Ranocchia calcia dalla distanza e sorprende Rafael per il gol del clamoroso 2-1 che fa esplodere il “Menti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***