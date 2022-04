SERIE C: ci risiamo, dopo il caso Catania classifica ancora riscritta. Stavolta nel girone B

Dopo gli sviluppi del caso Catania, non c’è pace per il campionato di Serie C. Classifica ancora riscritta, stavolta in relazione al girone B, dove l’Imolese ha ottenuto a fine torneo la restituzione di due punti dal Collegio di Garanzia. Con queste due lunghezze l’Imolese è salita a quota 37 punti, scavalcando la Pistoiese e condannandola a disputare i playout con lo svantaggio del campo e del risultato in caso di parità. In un’ipotetica eventualità di doppio pareggio o di una vittoria a testa, con lo stesso numero di reti, a salvarsi sarebbe proprio l’Imolese. Chiara la rabbia del club arancione per una vicenda che mina la regolarità del campionato.

