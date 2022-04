EX ROSSAZZURRI: primo gol in Serie B per Calapai, ma non basta per evitare la retrocessione del Crotone

Il Crotone torna in Lega Pro dopo ben tredici stagioni tra Serie A e B. E’ il verdetto del campo, nonostante gli squali abbiano battuto con il risultato di 3-1 la Cremonese. Retrocessione aritmetica per i rossoblu calabresi che, dunque, rimediano due retrocessioni consecutive dalla A alla C. I tanti acquisti effettuati a gennaio non hanno sortito l’effetto di risollevare il club. Tra i rinforzi del mercato di gennaio anche il terzino Luca Calapai, prelevato dal Catania. La società rossazzurra lo aveva inserito nella lista dei partenti, nell’intento di alleggerire il peso economico della rosa di Francesco Baldini. Per Calapai è stata anche l’occasione di dimostrare il proprio valore in Serie B, categoria in cui aveva già militato in passato vestendo le casacche di Modena e Carpi. Il contributo offerto dal calciatore messinese classe 1993, andato peraltro a segno contro la Cremonese siglando il suo primo gol in B, non è bastato affinchè il Crotone mantenesse la cadetteria.

