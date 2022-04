EX ROSSAZZURRI – Spolli: “Mancini ciarlatano e vergognoso. Ha sbagliato anche la Sigi”

L’ex difensore rossazzurro Nicolas Spolli ha parlato, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, di quanto sta accadendo alle pendici dell’Etna: “Mi dispiace tanto per i tifosi, per la città, per la società e per i calciatori. Ma che Mancini fosse ciarlatano era chiaro, stava prendendo in giro tutti. Il suo curriculum parla chiaro. Non capisco come mai si permetta ancora a certi personaggi di avvicinarsi alle società. Catania vive di calcio, lui ha venduto fumo. La realtà catanese merita ben altro di questo personaggio. Sono vicino al Calcio Catania in questo momento delicato. Il calcio è una cosa seria. Ha sbagliato anche la Sigi, voglio pensare che abbiano continuato quando fallire sarebbe stato più opportuno per amore piuttosto che per visibilità o altri scopi. Chi voleva il bene del Catania non doveva mettere un euro e far ricominciare tutto da capo. Fallire non è una vergogna, è una vergogna ciò che ha fatto Mancini”.

