FUTURO CATANIA: Mancini, ora o mai più? Attese novità anche sul fronte dell’esercizio provvisorio

Sembrerebbe essere una sorta di ultimatum, quello sancito dal Tribunale etneo attraverso la nota stampa diffusa venerdì. Lunedì 4 aprile è il giorno indicato dal Palazzo di Giustizia per l’eventuale stipula dell’atto di trasferimento del ramo sportivo aziendale del Calcio Catania alla società costituita da Benedetto Mancini, FC Catania 1946. Se l’imprenditore romano avrà adempiuto a quanto richiesto, si giungerà alla firma ed alla conseguente ufficializzazione del passaggio. Se, invece, anche lunedì il rogito notarile non si farà, probabilmente per Mancini sarà stata la sua ultima chance.

Inoltre sono attese novità per quanto concerne la durata dell’esercizio provvisorio, al momento fissata fino al 19 aprile. Qualora l’operazione non dovesse andare in porto, la provvisorietà verrebbe prorogata in qualche modo fino al termine del campionato? Dipenderà dalle disponibilità di cassa. Se tutto dovesse andare per il verso giusto lunedì, ricordiamo che bisognerebbe poi soddisfare i requisiti di onorabilità per la concessione del titolo sportivo ad opera della Federcalcio, che vigila sul tema in piena sinergia con l’attuale Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

