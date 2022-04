CAIATA (Pres. Potenza): “Catania, ingiusto che non partano deferimenti e punti di penalizzazione. Sono sicuro che Ghirelli e Gravina vigileranno…”

Il Presidente del Potenza Salvatore Caiata interviene sulla pagina Facebook di Ufficio Stampa Basilicata nel corso della trasmissione Potenza Rossoblu. Spazio anche per alcune considerazioni sulla partita di domenica e, soprattutto, sulla vicenda extra campo del Catania. Ecco le parole evidenziate:

“La Curva Ovest dovrà essere infernale, i nostri tifosi dovranno farci vincere la partita con il Catania per il sostegno e la spinta che tante volte ci hanno garantito. Rispetto alla vicenda societaria del Catania, viene gestita un pò male. Quasi da tifosi. Noi invece dobbiamo viverla come una vicenda regolamentare. Se ci sono dei regolamenti che noi tutti rispettiamo, valgano per tutti. L’AIC parla di stipendi di novembre e dicembre non pagati, che non partano i deferimenti con i relativi punti di penalizzazione lo ritengo profondamente ingiusto. Da questo punto di vista la vicenda Catania non va bene, dobbiamo essre tutti ligi al rispetto delle regole. Non ci possono essere eccezioni. Capisco lo stato di appartenenza ed il campanilismo, ma devono essere fissati dei paletti”.

“Sono sicuro che il Presidente Gravina e Ghirelli vigileranno perchè venga fatto tutto nei modi corretti. Mi sembra che il comunicato di Ghirelli vada in questa direzione quando ribadisce che l’acquisizione del ramo d’azienda non esaurisce il percorso, anzi poi inizia un percorso ancora più complicato, il pagamento del debito sportivo. Ma soprattutto la cessione delle quote di una società di calcio è sottoposta al gradimento della FIGC. Rispettando principi di solvibilità, onorabilità, eccetera. E c’è una sorta di blacklist per cui alcune persone che hanno già fatto male al mondo del calcio non possono più entrarvi”.

