GAUCCI: sondaggio chiuso, ecco cosa pensano i tifosi di un suo eventuale ritorno al timone

Tra i nomi apparsi negli ultimi giorni su varie testate giornalistiche locali spicca quello di Riccardo Gaucci. Non una novità, visto che già in passato la figura dell’ex Presidente del Catania è stato riaccostato alla società dell’Elefante. Gaucci ebbe il merito di riportare i rossazzurri in Serie B nel 2002 ai tempi di Luciano patron del Perugia. Cadetteria, poi, mantenuta anche attraverso una lunga serie di battaglie legali che portò al blocco delle retrocessioni.

A proposito di una possibile manifestazione d’interesse di Riccardo Gaucci, che negli ultimi anni è stato operativo a Malta vincendo Campionato, Coppa e Supercoppa, abbiamo chiesto al popolo rossazzurro se fosse favorevole ad un suo eventuale ritorno al timone del Catania.

Dall’esito del sondaggio si evince come, tendenzialmente, la piazza si sia espressa positivamente in questo senso. Il 43% dei votanti non esita nel dire sì, ritenendo che potrebbe rilanciare i colori rossazzurri. L’11%, invece, nutre dei dubbi sulla effettiva disponibilità economica di Gaucci ed un 31% sarebbe favorevole solamente nel caso in cui venisse supportato da altri soggetti con importante liquidità.

Poi registriamo un 8% che dice no perchè “Catania ha bisogno di volti nuovi per ripartire” ed un 7% che preferirebbe affidarsi alle potenzialità di eventuali gruppi esteri. Non resta che attendere per capire cosa succederà, tenendo presente che alla finestra non c’è il solo Gaucci ma anche un gruppo del Nord Italia sostenuto da soggetti esteri.

