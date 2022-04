LA GAZZETTA DELLO SPORT – Rabbia dei giocatori, ma la trasferta a Potenza si affronterà regolarmente

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Sono passati sei giorni dal primo appuntamento tra le parti e nulla di definitivo è accaduto. Sabato la prima seduta con legali, curatori e commercialisti nello studio del notaio Grasso si è interrotta sul più bello “per via di un bonifico proveniente dalla Bulgaria, a copertura di una cifra che si aggira sui 475mila euro, che nessuno tra gli interlocutori – e neanche la Federcalcio – accetta. Ieri l’altro il secondo round è durato meno di un’ora”. Possibile che subentrino intoppi in continuazione? Le somme da versare non erano una sorpresa, ma cifre previste dal bando. Mancini rassicura che i problemi saranno presto risolti, intanto da fonti interne è emerso che il Catania affronterà regolarmente la trasferta di Potenza dopo che il gruppo squadra si è confrontato per l’ennesima volta e purtroppo il calcio giocato non era l’argomento principale. Nello specifico viene evidenziata “la rabbia dei giocatori”. Erano circolate voci di una clamorosa rinuncia, ma prevale il patto di ferro squadra-tifosi con la prospettiva di un piazzamento ai playoff che sembra alla portata.

