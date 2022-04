LA SICILIA – Rogito, novità lunedì? Probabile una nota del Tribunale. Mancini e collaboratori da giorni a Torre del Grifo

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

A proposito del rogito notarile, l’attesa snervante continua. I curatori non rilasciano dichiarazioni perchè non sono autorizzati a rilasciarne, ma quasi sicuramente ci sarà una nota del Tribunale nelle prossime ore. Il sig. Mancini era fiducioso e felice sabato, tanto da farsi chiamare già Presidente, ma martedì sono venute a galle le inadempienze che sarebbero dovute al mancato versamento da parte dell’imprenditrore romano della somma necessaria come primo atto. Probabili pure che siano stati effettuati bonifici bloccati a scopo precauzionale nel rispetto delle norme antiriciclaggio.

Non resta che attendere quest’altro fine settimana. A quanto sembra lunedì 4 aprile ci potrebbero essere le condizioni per firmare il rogito, mentre da giorni Mancini è a Torre del Grifo assieme ai suoi collaboratori. Altro rischio le ripercussioni negative che questa vicenda potrebbe avere sulla squadra, attesa domenica da una delicata trasferta, oltre allo slittamento a domani della partenza in pullman per un lungo e stressante viaggio verso la città lucana che non farà di certo bene ai giocatori. La speranza è che il Tribunale decida presto.

===>>> TRIBUNALE DI CATANIA: “Lunedì 4 aprile termine per procedere alla eventuale stipula dell’atto di trasferimento”

