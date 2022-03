MANCINI: “Ho incontrato i curatori che hanno acquisito gli elementi da trasmettere al Tribunale”

Comunicato stampa a firma dell’Amministratore Unico della FC Catania 1946, Benedetto Mancini: “Nel tardo pomeriggio di oggi ho incontrato i curatori fallimentari del Calcio Catania, dando seguito alla comunicazione inviata in mattinata. Il dialogo, cordiale e proficuo, ha consentito alla curatela di acquisire gli ultimi elementi da trasmettere al Tribunale per consentire il completamento delle verifiche in corso e, conseguentemente, fissare la data per l’atto notarile che consentirà alla società FC Catania 1946 di acquisire il ramo calcistico d’azienda del Calcio Catania. Con questa breve nota, intendo semplicemente informare i tifosi e la stampa, confermando ulteriormente il mio totale impegno e la mia immutata fiducia nel buon esito dell’operazione”.

