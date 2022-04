LA SICILIA – Bonaccorsi: “Mani sicure gestiranno il Catania. Valutiamo Nesima come campo in alternativa per gli allenamenti”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Il Catania rinascerà e a gestirlo saranno mani sicure”. Parole del vice Sindaco Roberto Bonaccorsi al quotidiano locale, che rileva come alla base del bando dovranno emergere requisiti etici e morali per chi si presenterà, con amore e passione, valori economici e patrimoniali da rispettare a garanzia di un piano industriale almeno triennale. Bonaccorsi, che in passato ha vestito la maglia del Giarre affrontando anche il Catania (con gol annesso), aggiunge: “I tifosi soffrono? Soffro anch’io ma adesso dobbiamo pensare alla costituzione di una nuova società calcistica che rappresenti nel migliore dei modi Catania. Facciamo concludere i campionati e aspettiamo con ansia la risposta della Federcalcio anche se già dalla prossima settimana torneremo in azione. La richiesta d’iscrizione arriverà attraverso una manifestazione d’interesse dell’imprenditoria”.

In merito alle responsabilità dell’amministrazione circa la fine del Catania, afferma: “Il Sindaco, anche lui tifosissimo del Catania, si è mosso celermente coinvolto anche sul piano emotivo. Non potevamo invadere campi non di nostra competenza. La situazione societaria era assai critica”. Su Torre del Grifo: “È un asset diverso, non può essere inserito nella manifestazione d’interesse. Abbiamo invece un’alternativa per il campo dove allenarsi. Che potrebbe essere Nesima”.

