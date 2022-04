POTENZA CALCIO: “Catania, questa non è civiltà…”

Clima infuocato dopo il pareggio in extremis del Catania al “Viviani” di Potenza con la rete di Piccolo che ha fissato il risultato sul 2-2.

Nel post gara le dichiarazioni al veleno di Caiata, patron dei lucani, che si è scagliato contro la direzione arbitrale, chiedendo rispetto e regolarità per il prosieguo del campionato di Serie C Girone C in corso. Al centro della polemica la decisione di lasciar giocare oltre la scadenza del tempo di recupero concesso, che nel caso in questione è conciso con l’azione che ha fatto trovare il goal ai rossazzurri. Inoltre, sulla pagina Facebook del club rossoblu è comparso un post con delle foto dello spogliatoio riservato agli ospiti e la scritta “Ci dispiace dover ammettere che questa non è civiltà” con l’hashtag “Calcio Catania”. Tensione che non accenna ancora a placarsi.

===>>> PELLEGRINO: “Provocazioni vergognose, Caiata inqualificabile, foto spogliatoi scattate prima che venissero ripuliti”

===>>> CATANIA – Pubblicate le foto delle reazioni di Caiata: “Senza parole…”

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***