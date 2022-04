CAIATA (Pres. Potenza): “Arbitraggio a senso unico, ora basta! Noi portiamo rispetto ed educazione, ma siamo offesi e maltrattati”

Esplode la rabbia del Presidente del Potenza Salvatore Caiata dopo il pareggio ottenuto al fotofinish dal Catania allo stadio “Viviani”. Queste le dichiarazioni polemiche rilasciate nel post gara:

“O ci viene garantito che si può giocare il campionato oppure smettiamo di giocarlo. Non è possibile, dalla prima giornata questa società subisce di tutto e di più. Come mai una gara così delicata viene diretta da un arbitro siciliano? La fa giocare a oltranza, fino a quando non arriva il pareggio. La partita era finita al 94′, perchè poi si è giocato per altri due minuti? Non c’era nessun motivo! Un arbitraggio a senso unico. Siamo stati zitti tutto il campionato perchè ritenevamo fosse giusto mantenere un basso profilo, ma registriamo una lunga serie infinita di episodi. Noi non vogliamo piangere ma se non possiamo giocarcela alla pari, cosa ci giochiamo? Basta adesso, siamo esausti. Offesi, maltrattati, umiliati, trattati male, con arroganza dal primo minuto. Noi portiamo rispetto ed educazione a tutti, perchè dobbiamo subire questo? Vorrei che qualcuno ce lo dica! Ammonizioni, espulsioni, rigori, di tutto e di più e quando giochiamo lo si fa fino a quando l’altra squadra non pareggia. Se è già tutto deciso smettiamola, ce lo dicano. Siamo gente dignitosa, che merita rispetto. Non io ma una società, una piazza, una città, una regione. Non possiamo subire queste cose”.

