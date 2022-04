SERIE C: 35/a giornata, risultati e classifica. Bari in B, Catania a ridosso dei playoff, festival del gol a Francavilla

In attesa del posticipo di lunedì sera Avellino-Turris, riportiamo i risultati della 35/a giornata del girone C di Serie C e la classifica aggiornata. Monopoli corsaro nell’anticipo giocato sabato sul campo della Paganese. Clamoroso successo del Monterosi a Catanzaro mentre il Bari, come previsto, ottiene la matematica promozione in Serie B vincendo di misura a Latina: ritorno in cadetteria dopo 4 anni per i galletti. Poker rifilato dal Palermo al Picerno, mentre si concludono senza reti le sfide di Taranto e Andria, avversarie rispettivamente Juve Stabia e Messina. Pari all’ultimo respiro del Catania a Potenza, solo un punto per il Foggia a Vibo Valentia. Risultato pirotecnico a Francavilla Fontana, dove i padroni di casa pareggiano 4-4 al cospetto del Campobasso.

RISULTATI

Paganese 0-1 Monopoli (36′ Grandolfo)

Catanzaro 1-2 Monterosi Tuscia (50′ Costantino, 54′ Sounas, 85′ Ekuban)

Palermo 4-0 Picerno (36′ Brunori, 47′ Brunori, 64′ Floriano, 81′ Soleri)

Fidelis Andria 0-0 ACR Messina

Latina 0-1 Bari (23′ Antenucci)

Potenza 2-2 Catania (3′ Sipos, 60′ Matino, 75′ Ricci, 95′ Piccolo)

Taranto 0-0 Juve Stabia

Vibonese 1-1 Foggia (29′ Turchetta, 34′ Spina)

Virtus Francavilla 4-4 Campobasso (2′ Patierno, 4′ Liguori, 34′ Pierno, 44′ Idda, 50′ Emmausso, 55′ Patierno, 77′ Nacci, 93′ Liguori)

Avellino – Turris (lunedì ore 21:00)

CLASSIFICA

1. Bari 75

2. Catanzaro 62

3. Monopoli 61

4. Palermo 60

5. Avellino 59

6. Virtus Francavilla 56

7. Foggia 54

8. Monterosi Tuscia 47

9. Picerno 46

10. Turris 45

11. Catania 44

12. Juve Stabia 44

13. Latina 44

14. Campobasso 41

15. Taranto 37

16. ACR Messina 37

17. Potenza 33

18. Paganese 32

19. Fidelis Andria 30

20. Vibonese 21

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***