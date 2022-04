SERIE C – Colucci (all. Picerno): “Vicenda Catania pagina brutta del calcio italiano. Servono controlli mirati”

Il tecnico del Picerno Leonardo Colucci dice la sua in relazione al caso Catania: “A me dispiace, come tutti. Partendo dai giocatori, lo staff e tutti coloro che gravitano intorno al Catania, la tifoseria. Bisogna analizzare bene le situazioni e non arrivare magari alle ultime tre partite con squadre che hanno dovuto sostenere trasferte, pagando, prendendo delle ammonizioni, squalifiche, riportando infortuni. Bisogna valutare anche queste cose. Non è bello togliere punti alle formazioni che hanno vinto o pareggiato col Catania. Ripeto, sono dispiaciuto per la vicenda del Catania, sono vicino a catanesi, giocatori e staff. Pagina brutta del calcio italiano, ogni anno ci sono sempre un paio di squadre che attraversano queste situazioni. Servono controlli mirati, premiare le società virtuose nei bilanci, che pagano puntualmente mese dopo mese e ottengono il massimo risultato con il budget a disposizione”.

