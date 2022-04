BALDINI: “Fino a ieri ho pianto, adesso sfida incredibile a Vicenza. Catania, mi porterò sempre dentro l’affetto della città”

Prime parole da allenatore del Vicenza per Francesco Baldini. Inevitabilmente però l’ex tecnico rossazzurro non può non tornare sull’esperienza di Catania:

“Faccio un passo indietro e ricordo per un attimo la mia stagione in Sicilia. Perchè Catania mi ha dato tanto. Voglio ringraziare i ragazzi, chi ha composto la società e ha portato avanti una stagione complicatissima, chi ha lottato con me. Il merito è anche dei ragazzi se io sono qua, mi hanno dato tutto quello che avevano e quindi sono passato in brevissimo tempo dal piangere con i ragazzi fino a ieri, quando siamo stati a pranzo insieme, al venir qui, subito proiettato sul Vicenza con cui è nato tutto in una giornata”.

“Ciliegina sulla torta, a 14 giorni dalla fine si è falsato tutto quanto togliendo anche 6 punti agli avversari in lotta per i playoff e non retrocedere. Nel 2022 sono cose che non dovrebbero succedere. Poi emotivamente è stato un dramma perchè hanno perso il lavoro anche i magazzinieri e persone con noi tutto l’anno senza percepire lo stipendio. Tutti insieme abbiamo fatto davvero qualcosa d’importante nel contesto di un colore brutto del calcio. Il coinvolgimento che ha avuto la città nei confronti della squadra e la squadra verso la la tifoseria me lo porterò sempre dentro. Nelle difficoltà ci siamo compattati, pensando solo al pallone che rotolava e quando i ragazzi erano in campo stavano bene. E’ stato forte il legame con la città che ha riconosciuto un impegno totale da parte della squadra, le persone non ci hanno mani abbandonato“.

“Sono arrivato ieri sera ma c’è grande soddisfazione per essere in una piazza prestigiosa. Ho una voglia incredibile di partite, di allenamenti. Io vivrei in campo 24 ore su 24. Porterò alla squadra la mia passione e determinazione, darò pochi concetti ma molto chiari perchè sono un amante del pressing, della riconquista immediata della palla, di una squadra aggressiva. In pochissimi secondi mi ha convinto la voglia di fare qualcosa di bello e importante, io sono un amante delle sfide. E questa è una sfida incredibile per me adesso“.

