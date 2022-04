SERIE C – Giovanni D’Agostino (Avellino): “Caso Catania, abbiamo guadagnato punti ma non è bello così”

Giovanni D’Agostino, Amministratore Unico della IDC, proprietà della Us Avellino, ha parlato anche degli sviluppi del caso Catania allo store biancoverde: “Del Catania se ne parlava già ad inizio stagione, dispiace per i calciatori ma ancora di più per chi ha lavorato attorno al Catania e oggi si trova senza lavoro. Non ci sono soltanto 25 tesserati, noi abbiamo circa 200 tra dipendenti e collaboratori. Quando fallisce una squadra non è mai bello. Noi abbiamo guadagnato qualche punto, ma così non è bello. La Lega ha adottato una scelta, poteva esser fatta prima ma lì c’erano anche le dinamiche del Tribunale. Magari se la decissione fosse stata assunta in precedenza il Bari avrebbe giocato con più ansia, fermo restando che noi siamo sempre stati alla rincorsa e non all’altezza del primo posto”.

