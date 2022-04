STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Catania possibile mina vagante ai playoff assieme al Foggia”

Il pensiero del collega Luca Esposito per il portale nazionale specializzato sul campionato di Serie C, tuttoc.com, in merito al Catania, squadra che viene vista come possibile sorpresa qualora partecipasse ai Play Off: “Situazione talmente delicata e in divenire che non diciamo nulla in più rispetto alle tante chiacchiere delle ultime settimane: speriamo solo che la piazza possa ritrovare un minimo di serenità, anche perchè gli etnei potrebbero essere mina vagante negli spareggi assieme ad un Foggia troppo spesso snobbato dalla critica nazionale, ma che ha in panchina un autentico maestro e in campo un gruppo di giovani che si diverte e sa giocare al calcio, spinto da un pubblico che incide come pochi in Italia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***