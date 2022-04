STAMPA LOCALE – Pulvirenti: “Catania merita rispetto e dignità. La squadra in ogni caso porterà a termine il campionato”

Nel corso della trasmissione Sport ‘Sicilia Preview’, su Telecolor, il giornalista Luigi Pulvirenti ha commentato le vicende societarie del Catania dopo gli svariati rinvii per la chiusura del rogito notarile:

“Qualsiasi federazione sportiva per qualunque tipo di operazione chiede fideiussioni emesse da istituti bancari italiani o che operano in Italia. Punto. Sono cose che si sanno dall’inizio della stagione e non sono create ad hoc per la vicenda del Catania, si opera in questo modo. Mancini queste cose le sa e non da oggi. A meno che tu sia il proprietario di Amazon, la banca per rilasciarti una fideussione vuole il versamento di una somma di denaro equivalente. Quindi di cosa stiamo parlando? La sensazione che si fa strada nel tifoso del Catania è che purtroppo di rinvio e rinvio, di settimana in settimana il Catania sia accompagnato per mano a giugno, quando non ci saranno più problematiche legate alla possibilità che l’esclusione del Catania in corso d’opera possa falsare il campionato, arrivando ad un destino segnato. Tutti questi adempimenti che dovevano essere realizzati non sono cose che il Tribunale ha inventato per il Catania Calcio. Perchè, allora, questi rinvii? A costo che sia Ghirelli a staccare un assegno personale, il Catania il campionato lo finità. Ora piuttosto che continuare con questo registro da operetta, meglio prendere atto della situazione e cercare di riprogrammare con dignità. La città per come si è comportata, la tifoseria e tutto il mondo che ruota attorno al Catania meritano rispetto e dignità”.

