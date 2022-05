ASS. PARISI: “Catania, contatti informali con soggetti interessati. Campo di Nesima e Cibalino…”

Dopo i colloqui di settimana scorsa con il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, l’amministrazione comunale di Catania ha sentito anche Giancarlo Abete, da marzo nuovo Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. L’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi ha rilasciato alcune dichiarazioni in proposito, nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’, su Telecolor:

“Tramite il Presidente regionale del Coni D’Antoni abbiamo sentito Abete perchè occorre anche il suo sta bene. Ovviamente le valutazioni sono state di prospettiva, positive. Stiamo andando avanti anche in questi colloqui per farci trovare pronti quando la Figc darà il responso finale”.

“Confermo che ci sono stati dei contatti informali con soggetti interessati a rilanciare il calcio a Catania. Aspettiamo quello che ci dirà la Federazione e soprattutto di pubblicare la manifestazione d’interesse. Le due cose sono collegate, c’è parecchio fermento e di questo ne siamo felici”.

“Quale ‘casa’ per il Catania? Valutiamo il nuovo campo di calcio che a giorni inaugureremo, quello di Nesima, totalmente riqualificato ed in erba sintetica di nuova generazione con misure idonee per disputare addirittura campionati di Serie D. Stiamo lavorando per riqualificare anche il Cibalino dando un appoggio come Quartier generale”.

