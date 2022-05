SERIE C – Pasini (Pres. Feralpisalò): “Playoff, speriamo di non essere penalizzati come a Catania anni fa…”

Certe delusioni rimangono impresse nella mente. Passano gli anni, ma si fa fatica a dimenticarle. Giuseppe Pasini, Presidente della Feralpisalò, ricorda ancora i bocconi amari ricevuti negli ultimi ai playoff: “Per arrivare in B dobbiamo far qualcosa in più rispetto agli altri. Perché non siamo una grande piazza. Non lo dico per vittimismo, bensì perché l’esperienza mi porta a dire questo. La paura è trovare una terna arbitrale che ci penalizzi, perché questa è l’esperienza che abbiamo. Ricorderete Catania, Padova e la scorsa stagione ad Alessandria”, le parole del numero uno dei gardesani. Ma a cosa si riferisce Pasini, menzionando Catania? Era il 5 giugno 2018 quando masticò amaro a seguito del ko maturato al “Massimino” (2-0, ndr) affermando di essere dispiaciuto per la mancata concessione di un rigore a seguito di un “fallo su Ferretti in area evidente”. “Sappiamo che su certi campi questo accade“, concluse il numero uno della Feralpisalò.

