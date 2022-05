ASS. PARISI: “Ex lavoratori Calcio Catania nella nuova società? Possibilità, non obbligo”

Dopo avere pubblicato alcune dichiarazioni rilasciate dall’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’, su Telecolor, relativamente all’avviso pubblico rivolto alla ricerca di manifestazioni d’interesse (==>> qui il link), riportiamo di seguito le sue parole con riferimento all’incertezza sul piano lavorativo degli attuali disoccupati dopo il fallimento del Calcio Catania SpA: “Abbiamo ribadito all’interno dell’avviso la possibilità di individuare elementi premianti tra le figure professionali, quindi anche chi era nei quadri del Calcio Catania. Per quanto riguarda i dipendenti non potevamo inserire alcun obbligo. Chi vorrà partecipare al bando avrà la possibilità di individuare quelle figure o dipendenti che hanno ben lavorato al Calcio Catania ma non gli si può imporre. Chi vorrà sposare il progetto potrà fare tesoro di chi si è speso per il Calcio Catania lavorando giorno e notte, facendo in modo di contare su queste figure professionali”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***