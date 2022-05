STAMPA BRESCIANA: “Da Catania a Palermo, Sicilia infelix per la Feralpisalò”

Niente da fare per la Feralpisalò. Anche stavolta, playoff amari per il club gardesano. A distanza di quattro anni, peraltro, i Leoni del Garda hanno fatto ritorno in Sicilia dopo l’eliminazione ad opera del Catania. Ancora una formazione siciliana ha eliminato la Feralpisalò, il Palermo, in virtù dello 0-3 maturato in terra Sicilia all’andata e l’1-0 in occasione del match di ritorno. “Sicilia infelix per la FeralpiSalò”, riporta la stampa bresciana, nello specifico il Giornale di Brescia, evidenziando come la squadra verdeazzurra sia rimasta “ferma ad un solo pareggio (contro nove sconfitte; cinque gol realizzati e 20 subìti) nelle sfide alle squadre della Trinacria e per la seconda volta nella sua breve storia risale la penisola dopo un’eliminazione ai play off, dopo quella subita a Catania” (1-1 a Salò e sconfitta per 2-0 al ‘Massimino’). Nella sua storia, finora, la Feralpi ha incrociato quattro formazioni siciliane senza mai assaporare la vittoria: Catania, Palermo, Trapani e Siracusa.

A proposito del ko di Catania, fu un boccone molto difficile da digerire per il Presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini, al punto che un pò di tempo fa disse: “Per arrivare in B dobbiamo far qualcosa in più rispetto agli altri. Perché non siamo una grande piazza. Non lo dico per vittimismo, bensì perché l’esperienza mi porta a dire questo. La paura è trovare una terna arbitrale che ci penalizzi. Ricorderete Catania, Padova e la scorsa stagione ad Alessandria”. Pasini menzionò Catania riferendosi al 5 giugno 2018 quando affermò di essere dispiaciuto per la mancata concessione di un rigore a seguito di un “fallo su Ferretti in area evidente”. “Sappiamo che su certi campi questo accade“, concluse sconsolato il numero uno dei gardesani.

