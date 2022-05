AVV. RAPISARDA: “Riportare il calcio a Catania, soluzione va trovata immediatamente. Comune tuteli città”

L’avvocato Giuseppe Rapisarda, tifoso ed opinionista da sempre vicino alle vicende del Catania, spinge affinchè possa davvero esserci una rinascita per il calcio nella città etnea. Riportiamo il seguente post pubblicato recentemente su Facebook:

“Costituirsi parte civile nel giudizio penale che inevitabilmente ci sarà nei confronti di chi ha lasciato fallire il Catania.

Questo può e deve fare il comune di Catania a tutela necessaria e inderogabile della città.

Farsi promotore immediatamente di una Commissione super partes presieduta da un Magistrato che accetti l’incarico in via gratuita che scelga chi dovrà riportare il calcio a Catania.

E sia attiva anche per attività di promozione del brand Catania da subito.

Non interessano le riflessioni ad attendere, di chi, già dentro il Catania fallito in quota Sigi , invita ad aspettare la fine di giugno.

Si trovino altro da fare che col Catania calcio hanno chiuso per sempre, piuttosto.

La soluzione va trovata adesso, immediatamente.

No, non c’è alcun tempo che chiede di attendere.

Il Catania deve nascere qui e adesso. Ora.

Senza questo tergiversare sospetto ed interessato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***