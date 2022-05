LA SICILIA – Ass. Parisi: “Avviso pubblico? Non perderemo tempo. Lavori a stagione in corso? Stadio non chiuso interamente”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Dall’avviso pubblico che l’amministrazione comunale ha annunciato di realizzare entro il mese di maggio dipenderà il futuro del Catania. L’assessore allo sport Sergio Parisi rilascia nuove dichiarazioni al quotidiano locale soffermandosi proprio sull’avviso pubblico e le condizioni dello stadio: “Al di là delle condizioni del campo, chiaramente inutilizzato da più di un mese, in 40 giorni indiremo una gara sulla gestione dell’impianto. Con la ditta che si aggiudicherà la gestione svilupperemo poi il progetto di riqualificazione totale del campo, che vanterà un misto sintetico-naturale, ma anche qualora i lavori andassero avanti a stagione in corso, lo stadio non andrà chiuso interamente. Manifestazione d’interesse? Stiamo valutando i dettagli, non escludo un business plan quadriennale. Ribadisco che noi stiamo accelerando per evitare che si arrivi a luglio. Alla Figc avevamo chiesto di sfruttare il primo Consiglio Federale per avere una risposta, così non è stato, ma non perderemo tempo con l’avviso esplorativo affinchè arrivi un riscontro da chi intende investire nel nuovo progetto calcistico a Catania”.

