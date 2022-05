CATANIA: stampa nazionale tira fuori nomi di allenatore e giocatori, chi c’è dietro?

Nicolò Schira per il portale nazionale tuttoc.com pubblica i nomi di un allenatore e altri giocatori che approderebbero alle pendici dell’Etna in vista della prossima stagione. E’ normale avanzare dubbi, chiedendosi come sia possibile considerando il fatto che ad oggi non esiste calcio a Catania. Sicuramente i nomi non sono casuali, come non lo sono quelli proposti dal gruppo arabo Tamima (Claudio Ferrarese e Luca Lugnan). Evidentemente c’è almeno un altro gruppo interessato a partecipare al bando di vendita che pubblicherà il Comune nelle prossime settimane. Si tratta di scoprire chi si sta muovendo dietro le quinte. Riportiamo di seguito quanto raccolto da Schira:

“Sono iniziate le manovre all’ombra dell’Etna per rifare grande il Catania. I rossazzurri ripartiranno dalla Serie D e sotto traccia c’è già qualcuno al lavoro per costruire uno squadrone in grado di riportare subito i siciliani nel calcio professionistico. Già contattato un allenatore specialista in promozioni dalla D alla C, ovvero Carmine Parlato che è pronto a portarsi dietro il centrale Matteo Dionisi col quale ha già trionfato a Rieti, Pordenone, Padova e Trento. Come fantasista piace parecchio Luca Belcastro, classe 1991, ma sarà in attacco che arriverà il botto da urlo. Contatti avviati per Dardan Vuhtaj, che non rimarrà al Novara dopo la promozione. Fumata nera per il rinnovo del contratto. Gli etnei sono pronti ad accontentarlo con un ingaggio decisamente importante tra gli 80 e i 100mila euro”.

