FUTURO CATANIA: si attende l’inaugurazione del campo di Nesima

Come più volte sottolineato dall’assessore allo sport Sergio Parisi, è stato individuato il campo di Nesima affinchè il nuovo Catania che nascerà sostenga gli allenamenti per affrontare la stagione sportiva 2022/23. In attesa che la FIGC dia l’ok per consentire la partecipazione al campionato di Serie D, a breve verrà inaugurato il terreno di gioco realizzato nel 1960. Campo completamente ristrutturato e ammodernato, adeguato anche alle prescrizioni della Figc per le partite di Lega Dilettanti, con la trasformazione della polverosa terra battuta in erba artificiale. Ristrutturazione che riguarda inoltre la tribunetta per il pubblico, il rifacimento degli spogliatoi, migliorie concernenti la funzionalità dell’impianto di illuminazione, servizi elettrici e idrici. Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale ha promosso un investimento di oltre 1,1 milioni di euro di fondi comunitari del Pon metro, canalizzati nel rinnovo di strutture sportive come elemento socialmente aggregante in zone svantaggiate. L’idea di base è che la zona di Nesima si appresti a diventare un polo sportivo integrato di prim’ordine per tutta la Sicilia.

