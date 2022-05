EX ROSSAZZURRI: il “27” maggio di Marco Biagianti, la prima da titolare in rossazzurro

La scritta sui social “Ventisette ❤️💙“ e una foto che lo ritrae con la maglia del Catania in campo allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, teatro della sfida al Chievo che valse, 15 anni fa, la permanenza in Serie A. Stiamo parlando di Marco Biagianti, il quale ricorda quel 27 maggio 2007 che vide, peraltro, in una sfida così importante l’allora centrocampista rossazzurro giocare il suo primo match da titolare nella massima categoria. Una data impossibile da dimenticare anche per lui che, da quel giorno, chiese e giocò con il numero 27, mai più abbandonato nel prosieguo della carriera. “Quando Marino lesse la formazione mi si bloccò il respiro, ma ci misi l’anima”, disse in un’intervista a La Sicilia. Fu l’inizio di un grande amore tra Biagianti ed il Calcio Catania, un legame senza fine.

