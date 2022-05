Comitato Romolo Murri: “Catania Calcio, l’elefante ha partorito un piccolo topolino…”

Nota stampa Vincenzo Parisi, Presidente Comitato Cittadino Romolo Murri

“Verrebbe proprio da dire che, dopo un lungo travaglio, l’elefante ha partorito un piccolo topolino: finalmente il bando con la manifestazione d’interesse. Tutto giusto, assolutamente perfetto. Peccato che abbiamo fatto l’uovo con quattro rossi”. Questa la posizione del comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, che continua: “I paletti aggiuntivi ci vogliono perchè reputiamo che sia assolutamente giusto sapere il piano industriale che il possibile acquirente dovrebbe inserire. Tutto rose e fiori allora? Per niente visto che, come da copione, parliamo di un “copia e incolla” di chi lo ha fatto prima di noi. A questo punto bisogna chiedersi se, visto i precedenti, e soprattutto vista la poca credibilità che la Catania intesa come città negli ultimi anni è riuscita a crearsi (riuscendo a far scappare un grande investitore come Tacopina o attirando personaggi quali Mancini), una società di Calcio qui sia ancora appetibile? Non sarebbe più opportuno che “chi di dovere” prepari un piano industriale di investimento adeguato? Un progetto che illustri tutte le cose positive che Catania può offrire a quell’imprenditore che, per i primi tre anni, dovrà prendere circa 10 milioni di euro e impiegarli solo per tornare in serie C”.

