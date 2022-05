EX ROSSAZZURRI – Bearzot, Sky Sport: “L’esperienza di Catania lo rafforzò in termini di tecnica e maturità”

Sky Sport riserva uno spazio importante al patriarca del calcio italiano, l’allenatore campione del mondo nel 1982 Enzo Bearzot. Gli saranno dedicati due episodi televisivi in onda in anteprima da maggio (venerdì 20 e 27 su Sky Sport Uno) e a luglio in occasione del quarantennale della vittoria azzurra.

“Friulano di origine ma milanese d’adozione, Bearzot era un uomo colto ma soprattutto curioso, con una vera vocazione per il racconto: per lui il calcio non era solo un gioco, ma una scuola di vita da cui trarre insegnamenti più profondi – si legge – Da calciatore vestì le maglie dell’Aiello, del Gorizia, dell’Inter, con cui esordirà in serie A nel 1948, del Catania, dove fu tra i protagonisti della storica promozione in Serie A, e del Torino. Con la maglia dell’Inter, nella seconda partita disputata, affrontò pure Silvio Piola, il giocatore che, con Colaussi, nel 1938 aveva regalato all’Italia il suo secondo titolo mondiale. Fu però ceduto al Catania, dove si trasferì per due anni. La squadra disputò ottimi campionati in Serie B, sfiorando la promozione in A per poi conquistarla la stagione successiva, nel 1953-54, quando per la prima volta, provò la gioia di vedere una città in festa per un trionfo conquistato grazie a lui. Quell’esperienza lo rafforzò dal punto di vista tecnico e di maturità“.

A proposito dell’esperienza da calciatore rossazzurro, nel libro “Il romanzo del Vecio” di Gigi Garanzini, Bearzot ricordò così il suo periodo trascorso ai piedi dell’Etna: “La maglia del Catania mi sembrava l’unica che avessi mai indossata. E con quella gente nacque un rapporto bellissimo che durò ben oltre i mie tre anni di permanenza. Accettando Catania sono diventato un calciatore vero, un mediano fatto e finito con una continuità e una personalità che prima non mi appartenevano. Attraverso quell’esperienza sono maturato, sono diventato un uomo”.

