SERIE C – Zocchi: “Il caso Catania non insegnerà nulla…”

Moreno Zocchi, responsabile dell’area tecnica e direttore sportivo del Pontedera, ha parlato brevemente ai microfoni di TuttoC.com delle difficoltà del campionato di Serie C, menzionando anche il caso Catania che ha determinato il fallimento e la radiazione del club rossazzurro dai ranghi federali: “La Serie C non può vivere in un mondo parallelo in questo periodo di difficoltà generale. Se il caso Catania insegnerà qualcosa? No, come non l’hanno fatto tutte quelle passate. Una in più o in meno non fa differenza per chi sta sopra di noi…”, il pensiero nudo e crudo del dirigente del club toscano.

