EX ROSSAZZURRI – Morimoto sui social: “Spinesi e Mascara, mi mancate!”

“È un bel ricordo. Mi manca Gionatha e Peppe!! Qi spacchiu si”. L’ex attaccante del Catania Takayuki Morimoto scrive così, su Instagram, e rispolvera il filmato di una divertente intervista realizzata da Gionatha Spinesi e Giuseppe Mascara, allora compagni di squadra in rossazzurro. Il giapponese rispose con semplicità e genuinità alle domande ironiche di entrambi.

A Catania chi lo ha vissuto come amico o compagno di squadra ricorda mille aneddoti. Con Spinesi si rideva di gusto, in quel Catania che veleggiava in Serie A. Con Mascara e Walter Zenga, invece, Morimoto visse successivamente anche l’avventura a Dubai con l’Al Nasr. Lo stesso Mascara, qualche anno fa ai microfoni del quotidiano La Sicilia, parlando di Morimoto lo definì un calciatore forte, che “aveva un senso del gol innato. Come persona era divertente ma anche di un’educazione esemplare, di ben altra cultura”. Anche Catania conserva un felice ricordo dell’attaccante nipponico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Morimoto Takayuki (@morimototakayuki9)

