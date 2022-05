EX ROSSAZZURRI – Stampa tarantina critica Manneh: “A tratti irritante, non è riuscito a ripetere quanto fatto a Catania”

La stagione 2021/22 è andata in archivio per il Taranto con la salvezza conquistata nel finale di campionato. La stampa tarantina critica il rendimento offerto da una vecchia conoscenza dei tifosi del Catania, Kalifa Manneh, che ha totalizzato 12 presenze in rossoblu. L’esterno gambiano, giunto in prestito dal Perugia nel mercato di gennaio, evidentemente ha incontrato difficoltà nella sua avventura in terra pugliese.

La testata mondorossoblu.it attribuisce un ‘5’ all’indirizzo di Manneh: “Quando è arrivato nel mercato invernale ci si è chiesti se fosse il giocatore ammirato, anche se a sprazzi, a Catania o quello di Perugia. Non è riuscito a ripetere quanto fatto con la maglia rossazzurra – si legge – ma rispetto a Perugia ha avuto qualche occasione in più, anche se non sfruttata. A volte sembra spaesato, rivelandosi inefficiente, in alcuni casi anche irritante”. Il corriereditaranto.it, invece, valuta le prestazioni del ragazzo con un ‘4.5’ e parla di lui come un “oggetto misterioso”, rilevando: “Nel mercato invernale delle terze scelte il Taranto pesca un giocatore tatticamente anarchico e confusionario, reduce da un lungo infortunio”.

