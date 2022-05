SERIE C – Guberti: “Siena, quella volta a Catania hanno esagerato. Grosso rimpianto”

Qualche anno fa il Siena riuscì a spuntarla contro il Catania superando gli etnei nella lotteria dei rigori, ai playoff. Bianconeri che approdarono in finale ma i nervi tesi in un “Massimino” rovente costarono molto caro alla squadra toscana, che fece i conti con tante squalifiche a Pescara contro il Cosenza. L’ex Siena Stefano Guberti mastica amaro ripensando alla mancata promozione in B, rilasciando le seguenti dichiarazioni alla emittente televisiva senese Canale 3: “Si era creata una squadra che non era forte come le altre, anzi era molto meno forte dal punto di vista tecnico ma diede tutto quello che aveva. Il rimpianto per la mancata promozione fu incredibile. Perchè secondo me a Catania hanno esagerato, non solo il Catania ma parlo di tutto quello che c’era intorno. Penalizzandoci in maniera troppo importante perchè arrivammo alla finale con cinque squalificati. Fu un grosso rimpianto. Ero convinto che comunque quella finale potessimo portarla a casa”.

