EX ROSSAZZURRI – Pantanelli: “Bando, non ho dubbi che qualcuno si presenterà. Chi investirà su Catania avrà le idee chiare”

L’ex portiere rossazzurro Armando Pantanelli, che ha collaborato quest’anno all’interno dello staff tecnico etneo, durante la trasmissione ‘Unica Night’, su Trm manifesta ottimismo in ottica bando per la ripartenza del calcio a Catania. Ecco quanto evidenziato: “Bando? Che si presenti qualcuno non lo metto nemmeno in dubbio. Qualcuno si presenterà. Bisognerà anche vedere che tipo di bando verrà fatto, le richieste economiche e organizzative. Pulvirenti? A lui sono affezionato perchè ha fatto molto bene in tanti anni a Catania e l’ho conosciuto in quegli anni, quindi non ne posso parlare male. Poi ha commesso errrori ma non cancello quanto fatto in precedenza. La piazza nella maggior parte dei casi, comunque, non ne parla bene. Quando s’insedierà una nuova proprietà bisognerà dare tempo, pazienza, puntare su capacità e professionalità. Questi gli ingredienti basilari per ripartire facendo le cose per bene. Non bisogna vincere il campionato già nel girone d’andata e spendere più di tutti, ma spendere bene. In ogni caso per vincere tutte le componenti devono fare la propria parte: squadra, proprietà e dirigenza. Ma bisogna partire dalla proprietà. E’ importante che esca questo bando e si avvicini qualcuno con una buona capacità economica e riorganizzi tutto. Chi investirà su Catania, le idee chiare le avrà sicuramente”.

