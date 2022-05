ASS. PARISI: “Le telefonate non bastano, serve ben altro per stringere accordi…”

L’assessore allo sport del Comune di Catania, Sergio Parisi, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ribadisce quanto riportato nei giorni scorsi: “Qualche telefonata l’abbiamo ricevuta ma incontri fino a oggi zero. C’è fermento, questo lo percepiamo, ma il sindaco facente funzione, Roberto Bonaccorsi, non ha incontrato persone legate al progetto calcio. Neanche io. Le telefonate che manifestano un interesse son ben accette ma serve ben altro per stringere accordi. In ogni caso prima serve l’assegnazione del titolo sportivo da parte della FIGC: abbiamo sentito Gravina ma anche Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti”.

