LA GAZZETTA DELLO SPORT: Catania, si attende pubblicazione manifestazione interesse. Torre del Grifo ancora chiuso

Il Comune di Catania dovrebbe pubblicare entro la fine del mese la manifestazione d’interesse. All’interno dell’edizione locale de La Gazzetta dello Sport si legge che “gruppi non siciliani (nessun legame con Sigi) stanno organizzandosi attendendo il bando per cercare di rilanciare il calcio a Catania”. Evidenziando che “rappresentanti romani, toscani e un altro gruppo del Nord Italia stanno valutando il modo per intervenire”. Ma servono “piano industriale e spalle solide anche sotto il profilo dirigenziale”. In città ogni notizia che trapela viene commentata con scetticismo. “Il vuoto per ora sembra incolmabile, ma a fine mese – pubblicato il bando – qualcosa potrebbe e dovrebbe cambiare”. In merito a Torre del Grifo Village, viene rilevato come rimanga chiuso in attesa che la curatela trovi un acquirente. Il rischio è che la struttura si trasformi in una terribile opera incompiuta. Potrebbe essere pubblicato un bando per permettere a chi fosse interessato di presentare un’offerta concreta per rilevare il pacchetto completo (campi, palestre, centro medico, spa, polifunzionale e albergo).

