LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Greco, ammirazione e rimpianti tra i tifosi

Mentre si aspettano le manifestazioni d’interesse per rilevare la nuova realtà calcistica cittadina e la pubblicazione del bando da parte del Comune, all’interno dell’edizione locale de La Gazzetta dello Sport si parla di “rimpianto” con riferimento alla convocazione per uno stage con l’Italia di Jean Freddi Greco. “Un Catania vivo e vegeto avrebbe cercato di riscattare un talento come Freddi Greco – si legge – che, invece, è passato dal Pordenone al Vicenza e ieri è stato convocato dal C.T. Roberto Mancini per uno stage con la Nazionale maggiore. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale, Mancini vuole osservare direttamente sul campo i millennial più promettenti. Greco, che ha concluso la stagione a Vicenza al fianco del tecnico Francesco Baldini, è uno dei mediani più duttili e veloci dell’intero panorama. La convocazione di ieri ha suscitato ammirazione e rimpianti tra i tifosi”.

