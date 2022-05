LA GAZZETTA DELLO SPORT – Raciti: “Serie D campionato faticoso. Catania è casa mia, emozionante affrontare i rossazzurri”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Catanese doc che per dieci anni ha lavorato nel vivaio rossazzurro. Ezio Raciti, che ha portato di recente il Messina alla salvezza in Serie C rilascia alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport (edizione locale). Ne riportiamo di seguito un estratto: “L’ipotesi di tornare a Catania? Sarebbe favoloso. In D ho lavorato in altre località siciliane, per esempio Troina. E’ un campionato faticoso, equilibrato. Catania è casa mia, a parte i dieci anni nel vivaio ho sempre nutrito affetto per i colori rossazzurri. E quando ripartirà spero possa essere ammesso alla Serie D per ricominciare, come nel 1993, la rincorsa verso le categorie professionistiche più alte. Cosa ho provato affrontando il Catania? Strana sensazione. Durante la gara assicuravo evidentemente professionalità ai club che mi avevano offerto l’opportunità. Prima e dopo la partita avvertivo un’emozione difficile da spiegare. Ho anche battuto il Catania il 20 gennaio 2019 (a Siracusa), data indimenticabile. Ero il vice di Pagana, mi diedero la squadra a tempo, poi rimasi fino alla fine. Anche a Messina fui chiamato per un incarico a scadenza, ma dopo il 2-2 contro il Catania e la vittoria sulla Paganese venni confermato fino a fine stagione”.

