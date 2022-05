PELLEGRINO: rifiutate le proposte di Siena e Taranto

Niente Taranto e niente Siena. Maurizio Pellegrino non ripartirà da nessuno dei due club. Dopo essersi preso qualche giorno di tempo per riflettere, l’ex dirigente del Catania ha detto no alla società pugliese, la quale ha ufficializzato invece Nicola Dionisio per la gestione dell’area sportiva della società rossoblu. Il Siena ha provato a convincere in tutti i modi Pellegrino ma quest’ultimo, malgrado abbia anche presenziato agli allenamenti congiunti di settimana scorsa, ha declinato la proposta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***