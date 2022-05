LA SICILIA – Catania, è cominciata la partita più lunga: in palio… il futuro

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

A Catania l’unico grande obiettivo si chiama ripartire con una nuova realtà calcistica. Serve questo ad una città che trasuda passione per il pallone. Fissati i punti cardine (e le modalità) di presentazione nell’avviso esploratino pubblico, a condizionare la quotidianità del tifoso rossazzurro da qui al prossimo 18 giugno sarà la silenziosa attesa. Vige un patto, confermato e ribadito dall’assessore allo sport Sergio Parisi: “Tutti avranno possibilità d’interloquire con noi, ma dovranno essere documentazioni in linea con le nostre previsioni”. Rigorose regole e riservatezza i requisiti indispensabili per iniziare col piede giusto. Un percorso nato e sviluppato nell’esclusiva logica di un’iscrizione in Serie D, unico palcoscenico concepibile per la città di Catania, indipendentemente dal fatto che sia o meno la nona città d’Italia. La storia va scritta ora. Catania può essere appetibile ai businessmen più capaci? Alzi la mano, adesso, chi crede in una nuova alba a Catania.

