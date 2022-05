MILAZZO (ex medico sociale Catania): “Da Pellegrino a Franchina, ho conosciuto uno staff encomiabile”

Salvo Milazzo, ex medico sociale del Catania, sottolinea la bontà del lavoro svolto in questa stagione dallo staff rossazzurro parlando positivamente dell’esperienza vissuta alle pendici dell’Etna:

“Ricordo un gruppo composto da ragazzi per bene, uniti, educati che volevano giocarsela fino in fondo. Lo meritavano assolutamente. Sottolineo il contributo di Pellegrino e Franchina, due persone splendide che hanno dato veramente tanto alla causa. Anche lo staff di Baldini era formato da persone encomiabili che hanno dato tutto. L’esperienza di Catania mi ha arricchito, ho vissuto momenti intensi nei quali ho seguito più da vicino i ragazzi alle prese con problemi fisici”.

“Io provengo dal settore giovanile. Ho visto tanti ragazzi crescere come Pecorino, Pino – che adesso ha il fisico di un gigante – e Frankito Carboni che sta facendo strada. Ho avuto modo di notare quest’anno la qualità del lavoro svolto da fisioterapisti. La postura dei nostri ragazzi era completamente differente da quella delle altre squadre. Ho visto una preparazione e dedizione dello staff fisioterapico-sanitario che definirei da Serie A”.

“Per il futuro Catania necessita di un gruppo imprenditoriale serio che ragioni in modo prospettico rifondando il settore giovanile, che rappresenta una risorsa enorme. Se Russo e Napolitano sono andati rispettivamente a Sassuolo e Verona fa piacere, perchè vuol dire che si è costruito bene. Ma fa anche male per non averli visti esplodere a Catania o fruttare, magari, dei denari importanti per la società. Il livello di questi ragazzi è veramente elevato, ma anche degli allenatori. Sono tutte persone che meritano tanto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***