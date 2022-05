LA VECCHIA: “Catania, Lega mai benevola ma speriamo arrivi la D. Programma a lunga scadenza, altrimenti aria fritta”

Intervento di Tino La Vecchia – tifoso del Catania, scrittore ed opinionista – nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television:

“Emerge in maniera forte la discrepanza tra l’area sportiva e medico-sanitaria assolutamente da Serie A del Catania e la proprietà, alla quale benevolmente non assegno nessuna categoria perchè sarei pesante. Capitolo bando, lo scorso anno ci furono 7 squadre rispescate in C e una miriade di ripescate in D. Si deve aspettare la conclusione dei campionati, l’evolversi delle le domande di ripescaggio. Non vorrei fare facile vittimismo ma in passato la Lega non è mai stata benevola nei confronti del Catania, mi riferisco anche in un passato recente. Speriamo che arrivi questa Serie D. Il Comune è nelle possibilità di anticipare i tempi, siamo sicuri che si stia muovendo in tal senso”.

“L’essenziale è che ci sia effettivamente una società non transitoria ma che possa garantire un programma a lunga scadenza. Altrimenti siamo peggio di prima. Se non avessimo questa certezza, parleremmo di aria fritta. La priorità è che ci sia effettivamente un gruppo solido interessato al Catania. Con l’obiettivo di risalire subito di categoria, ma non dimentichiamo che anche se fosse disponibile a mettere subito sul piatto 2.5 milioni, le vittorie non sono date dai soldi. La sicurezza di vincere un campionato non ce l’ha nessuno”.

