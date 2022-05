RIGAGLIA (Como Women): “Fa molto male il fallimento del Catania e la retrocessione in C del Palermo Femminile”

Momento delicato per il calcio siciliano. Alison Rigaglia, attaccante siciliana in forza al Como Women (originaria di Solicchiata, una frazione di Castiglione di Sicilia), commenta ai microfoni de ilnapolionline.com le difficoltà del calcio siciliano culminate con il fallimento del Catania Calcio e la retrocessione del Palermo Femminile in terza serie: “Da siciliana mi fa male vedere tante società che non riescono ad emergere. Il fallimento del Catania e la retrocessione del Palermo in C fa molto male a me, ma anche all’intero movimento. Io credo che rispetto al Nord, nel meridione si investa poco nelle strutture e si crede poco nel calcio femminile. Manco da tanti anni in Sicilia, ma questa è l’impressione da persona esterna”.

