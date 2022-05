STAMPA NAZIONALE, YSport: “Di Stefano, il catanese che si ispira a Ciro Immobile”

Prosegue con risultati eccelsi il percorso di crescita di Lorenzo Di Stefano. Il giovanissimo attaccante, prodotto del settore giovanile rossazzurro, continua a mettersi in evidenza con la maglia della Sampdoria Primavera.

Quest’anno ha messo a segno più di 15 gol ed il ragazzo non vuole smettere di stupire. Sognando di esordire in prima squadra. I colleghi di YSport.eu, testata giornalistica iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Trento, tesse le lodi di Di Stefano.

Si legge che “con la salvezza sempre più vicina per i blucerchiati di Giampaolo, non è da escludere un suo esordio in prima squadra nel finale di stagione”. Nato il 19 settembre del 2002 a Catania, “nel 2019 la Sampdoria mette gli occhi su di lui e lo porta in Liguria. In risposta, il ragazzo inizia a segnare a raffica sia con l’Under 17 che con l’Under 18 e presto approda in prima squadra. Alto 182 cm, è una prima punta che si ispira a Ciro Immobile. Nel corso della sua giovane carriera è stato schierato anche come ala sinistra e seconda punta, ma è da centravanti che rende al meglio. A spostarlo in quella posizione è stato Giuseppe Mascara, che quando lo allenava a Catania ha avuto l’intuizione di avanzarlo e, da mezzala, renderlo un attaccante”.

