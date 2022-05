TAMIMA: in settimana verrà diffuso un comunicato stampa

Catania è scottata dai precedenti poco incoraggianti, ma stavolta qualcuno si presenterà all’avviso pubblico che il Comune redigerà. Raccogliendo tutte le manifestazioni d’interesse e individuando il soggetto giuridico ritenuto più adatto per rilanciare il calcio a Catania. Tra questi, il gruppo Tamima di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, che in settimana diffonderà un comunicato stampa a conferma dell’interessamento. Forse domani, giovedì 5 maggio. Successivamente non verranno rilasciate dichiarazioni, nè emesse comunicazioni ufficiali fino a quando la FIGC non si pronuncerà in merito alla richiesta formulata dall’amministrazione comunale etnea di iscrivere una squadra rappresentativa della città di Catania al prossimo campionato di Serie D.

