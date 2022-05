SERIE C – Torma: “Moro e Greco i giovani più interessanti del girone C”

Gianluca Torma, attuale scout nel sud Italia per il Watford ed ex Direttore Sportivo tra le altre di Messina, Ternana e Fidelis Andria, individua i giovani ritenuti più promettenti che si sono messi in luce quest’anno in Serie C: “Giovani? Bisognerebbe investire nel settore giovanile ed avere il coraggio di farli giocare. Sono molti i ragazzi interessanti, a partire da quelli della Juventus under 23. Quelli che però mi hanno favorevolmente impressionato sono il difensore Curto del Sudtirol, Battistella della Carrarese, mentre nel girone meridionale direi Moro e Greco del Catania”. Adesso gli ormai ex rossazzurri sono pronti a giocarsi le proprie carte a Sassuolo e Vicenza, rispettivamente in Serie A e B, con il centrocampista che mira al raggiungimento della salvezza con mister Francesco Baldini al timone. Infine, a proposito del Catania estromesso a poche giornate dalla fine, Torma non ha dubbi: “Una situazione che andava gestita meglio”. Come dargli torto…

