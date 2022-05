SERIE C – Zullo (Taranto): “Ci saremmo salvati anche senza il fattore Catania”

Il difensore del Taranto Walter Zullo, ai microfoni di MondoRossoblù dopo che la società pugliese ha raggiunto la permanenza in Serie C. Ecco quanto evidenziato da blunote.it: “Quando è subentrata la paura abbiamo mantenuto alto il livello di attenzione e sono venute fuori le qualità del gruppo e l’attaccamento alla maglia. Dall’interno abbiamo analizzato ogni singola partita e, a parte Andria, Vibo e Palermo non siamo mai stati sottotono. La prestazione e l’atteggiamento ci sono sempre stati, ma la fortuna non ha girato dalla nostra parte. Considerando le squadre affrontate, il livello dei giocatori di questo girone e l’intensità delle partite, questa salvezza vale il doppio. E credo che l’avremmo conquistata anche senza il fattore Catania”.

