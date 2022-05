STAMPA CAMPANA – Paolo Esposito: “De Zerbi trascinò il Catania in A. Da allenatore lo vedrei bene al Napoli”

Il giornalista napoletano Paolo Esposito, intervenuto ai microfoni de ‘I Tirapietre’, trasmissione sulle frequenze di Radio Amore Campania, tesse le lodi di Roberto De Zerbi. Ecco quanto evidenziato da napolimagazine.com: “La panchina del Napoli? Io prenderei il mio amico Roberto De Zerbi, conosce bene la piazza. Fui io a portarlo in azzurro, feci intervenire Pierpaolo Marino a Canale 21 dove io partecipavo ogni domenica, gli dissi di prenderlo dal Catania che trascinò in Serie A. Lo Stadio Massimino quando giocava lui si accendeva veramente la luce, anche se in azzurro non andò benissimo. Il Napoli comunque venne promosso in Serie A con lui”. Esposito aggiunge, in merito al profilo di De Zerbi allenatore: “Ha dimostrato a Sassuolo di cosa è capace, inutile che Dionisi si pavoneggia, lui ha seguito le sue orme senza cambiare una virgola del suo lavoro. E’ un tecnico svincolato dagli ucraini, darebbe quel tocco e quella freschezza europea e progettuale”.

